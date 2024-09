Meteo Taranto, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Taranto si preannuncia come una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo variabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,4°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 17,2 km/h. Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà, portando cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 25,9°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si verificheranno nuove piogge leggere, con un abbassamento delle temperature a 24,9°C. La sera si presenterà nuovamente nuvolosa, con cieli coperti e temperature che scenderanno fino a 23°C.

Durante la notte, Taranto sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà attorno ai 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 8,9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,38 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà notevolmente. Dalle 06:00 in poi, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 25,9°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,1 km/h intorno alle 10:00. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più piacevole e fresca.

Nel pomeriggio, tuttavia, si assisterà a un cambiamento. A partire dalle 16:00, si prevede un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno a 24,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un 13% di probabilità di pioggia. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 21,2 km/h.

La sera porterà cieli coperti, con temperature che scenderanno a 23°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 65%. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo con cieli sereni, seguiti da un ritorno di condizioni più instabili. Domani, si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove piogge. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata serena, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.4° perc. +22.8° 0.38 mm 8.9 SE max 17.2 Scirocco 83 % 1012 hPa 3 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° prob. 51 % 8.8 S max 11.3 Ostro 80 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.8° perc. +23.1° prob. 31 % 7 S max 11.7 Ostro 74 % 1013 hPa 9 cielo sereno +24.8° perc. +25° prob. 8 % 17.7 S max 19.9 Ostro 64 % 1014 hPa 12 cielo sereno +25.9° perc. +26° prob. 12 % 18 S max 16.5 Ostro 59 % 1013 hPa 15 cielo sereno +25.8° perc. +26° prob. 21 % 17.4 S max 21.6 Ostro 60 % 1013 hPa 18 nubi sparse +24.4° perc. +24.7° prob. 32 % 21.2 S max 31.1 Ostro 71 % 1014 hPa 21 cielo coperto +23.4° perc. +23.5° prob. 20 % 8.4 SO max 10.8 Libeccio 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:40

