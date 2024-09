Meteo Taranto, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Taranto si preannuncia come una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 28°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da una leggera brezza. Tuttavia, nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero influenzare la percezione della temperatura. La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo prevalentemente coperto e temperature in calo.

Durante la notte, le condizioni meteo a Taranto saranno favorevoli per chi desidera godere di un clima mite. Il cielo sereno e la temperatura di circa 23,2°C garantiranno un’atmosfera piacevole. La brezza leggera proveniente da Est-Sud Est contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole. Con l’arrivo della mattina, il sole si farà sentire, portando la temperatura a salire fino a 28°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà sotto il 10%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo. Le nubi sparse aumenteranno, portando la copertura nuvolosa fino al 63%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 27°C, ma la sensazione di calore potrebbe risultare più intensa a causa dell’umidità che si attesterà intorno al 57%. I venti, inizialmente leggeri, si intensificheranno, raggiungendo velocità di 26,9 km/h. Questo potrebbe rendere il pomeriggio un po’ più fresco rispetto alle ore precedenti.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 24°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con intensità che potrebbe superare i 20 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile. Dopo una giornata di Sabato caratterizzata da temperature miti e un cielo che passerà da sereno a coperto, si prevede un inizio di settimana con condizioni simili, ma con un possibile abbassamento delle temperature. Gli amanti del sole e del clima temperato potranno approfittare di questo Sabato, mentre è consigliabile tenere d’occhio le evoluzioni meteo per i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23.4° Assenti 2.2 E max 4.3 Levante 78 % 1011 hPa 4 nubi sparse +22.5° perc. +22.8° Assenti 0.8 SSO max 1.4 Libeccio 78 % 1011 hPa 7 cielo sereno +24.5° perc. +24.7° Assenti 6.1 SO max 10.4 Libeccio 63 % 1011 hPa 10 cielo sereno +26.8° perc. +27.6° Assenti 15.5 SSO max 16.5 Libeccio 56 % 1011 hPa 13 nubi sparse +27.5° perc. +28.5° Assenti 17.9 S max 20.8 Ostro 57 % 1010 hPa 16 nubi sparse +27.8° perc. +28.7° Assenti 15.6 OSO max 33.3 Libeccio 55 % 1010 hPa 19 cielo coperto +25.4° perc. +25.5° Assenti 19 ONO max 35 Maestrale 57 % 1012 hPa 22 cielo coperto +23.6° perc. +23.2° Assenti 20.7 ONO max 38.5 Maestrale 43 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:33

