Meteo Taranto, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Taranto di Venerdì 20 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con la possibilità di piogge leggere nelle prime ore. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con schiarite e un aumento delle temperature. La giornata si presenterà nel complesso fresca, con venti moderati provenienti da Nord-Est e un tasso di umidità che si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Nella notte, le condizioni meteo saranno inizialmente instabili, con pioggia leggera che si manifesterà fino all’01:00, quando si passerà a nubi sparse. La temperatura si attesterà attorno ai 21,4°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà di circa 5,6 km/h, aumentando leggermente nelle ore successive. L’umidità si manterrà intorno al 67%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 26°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa varierà, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a soffiare da Nord-Est, con intensità che si aggirerà tra i 12 km/h e i 14 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 47%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una temperatura massima di circa 26,3°C alle 12:00. Tuttavia, non si prevedono piogge significative, e i venti si intensificheranno, raggiungendo punte di 22,6 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 58%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature in calo fino a 20,3°C a mezzanotte. I venti si manterranno attivi, ma la loro intensità diminuirà, portandosi attorno ai 11 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 76%, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla diminuzione delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede che il weekend porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.4° perc. +21.4° 0.11 mm 5.6 NNE max 7 Grecale 67 % 1013 hPa 3 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° prob. 30 % 14.5 NNE max 23.9 Grecale 70 % 1013 hPa 6 nubi sparse +21.1° perc. +21° prob. 22 % 13.3 NNE max 20.7 Grecale 68 % 1015 hPa 9 nubi sparse +24.6° perc. +24.5° prob. 27 % 13.5 NNE max 13.4 Grecale 51 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.11 mm 9.6 NNE max 9.1 Grecale 46 % 1015 hPa 15 cielo coperto +25° perc. +24.9° prob. 8 % 17.1 NE max 15.7 Grecale 52 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 20 % 19.9 NE max 26.6 Grecale 70 % 1017 hPa 21 cielo sereno +20.7° perc. +20.8° prob. 33 % 12.1 NNE max 19.7 Grecale 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:46

