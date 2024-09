Meteo Teramo, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Teramo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo coperto con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 24,8°C durante la mattina, per poi scendere nel pomeriggio e nella sera. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero raggiungere i 46,9 km/h nel pomeriggio, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità attorno al 77%. Le condizioni di calma del vento, con velocità di circa 11,3 km/h, favoriranno un’atmosfera tranquilla.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a temperature comprese tra 18,6°C e 24,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,9 km/h, mentre l’umidità scenderà al 49%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che varieranno tra i 20,4°C e i 23,8°C. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che aumenterà, con piogge leggere attese a partire dalle 18:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 46,9 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e ventosa.

La sera porterà con sé piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 87%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero superare i 1 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Teramo nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da Domenica. Si consiglia di prepararsi a condizioni variabili, con la possibilità di piogge intermittenti e temperature che tenderanno a scendere. La settimana si chiuderà con un clima più fresco e umido, tipico di questa stagione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Teramo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.1° perc. +18° Assenti 11.3 OSO max 11.1 Libeccio 77 % 1008 hPa 3 cielo sereno +17.2° perc. +17° Assenti 12.4 OSO max 12.5 Libeccio 77 % 1007 hPa 6 poche nuvole +18.6° perc. +18.4° Assenti 11.6 SO max 14.2 Libeccio 73 % 1008 hPa 9 nubi sparse +24.5° perc. +24.3° prob. 1 % 12.4 SO max 26.1 Libeccio 49 % 1007 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° prob. 15 % 13.9 SO max 33.4 Libeccio 54 % 1006 hPa 15 cielo coperto +23.1° perc. +22.8° prob. 32 % 16 SO max 42 Libeccio 51 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.2° 0.1 mm 11.1 SO max 16.8 Libeccio 67 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +18.7° perc. +18.6° 0.27 mm 9.3 SO max 13.1 Libeccio 75 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:15

