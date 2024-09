Meteo Teramo, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Teramo indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da cieli coperti a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno temperature stabili intorno ai 20,4°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 98%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 72%, mentre il vento soffierà leggermente da Ovest-Sud Ovest.

Nella mattina, le previsioni del tempo prevedono piogge leggere, con una temperatura che salirà fino a 24,2°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’87%, con una probabilità di pioggia che si aggirerà intorno al 50%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, e a partire dalle 11:00 si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 26,2°C.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con cieli sereni e temperature che scenderanno a 21,7°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, offrendo un pomeriggio gradevole e soleggiato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,2°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà a zero. Le condizioni di umidità si manterranno stabili, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo la serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Teramo indicano un Sabato caratterizzato da un inizio umido e nuvoloso, seguito da un miglioramento significativo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con un clima ideale per attività all’aperto nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che continueranno a scendere, rendendo le serate sempre più fresche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +20.5° Assenti 10.7 OSO max 10.9 Libeccio 74 % 1010 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° prob. 2 % 6.6 OSO max 7.4 Libeccio 71 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.11 mm 7.2 OSO max 8.1 Libeccio 72 % 1010 hPa 9 nubi sparse +25.2° perc. +25° prob. 40 % 9.7 SO max 30.2 Libeccio 46 % 1010 hPa 12 nubi sparse +25.4° perc. +25° prob. 31 % 7 O max 26.2 Ponente 36 % 1010 hPa 15 cielo sereno +21.7° perc. +21.1° prob. 16 % 3.3 E max 15.9 Levante 47 % 1011 hPa 18 cielo sereno +16° perc. +15.6° prob. 8 % 6.7 SSO max 8 Libeccio 76 % 1014 hPa 21 cielo sereno +14.9° perc. +14.2° prob. 3 % 8.5 OSO max 7.8 Libeccio 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:46

