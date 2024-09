Meteo Terlizzi, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Terlizzi indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di momenti di pioggia leggera e schiarite. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore notturne. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da direzioni occidentali.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che raggiungerà i 21-24°C. Le nuvole sparse si alterneranno a momenti di cielo coperto, mentre la probabilità di precipitazioni diminuirà. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10-12 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità sarà relativamente alta, oscillando tra il 42% e il 63%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere fresco, con temperature che si attesteranno intorno ai 21-23°C. Le nuvole sparse domineranno il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14-17 km/h, contribuendo a un’ulteriore sensazione di freschezza. L’umidità rimarrà su valori moderati, attorno al 58%.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno nuovamente verso i 20°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 64%. Il vento si farà più leggero, con velocità intorno ai 6-8 km/h. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli minimi attesi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terlizzi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli più sereni e un clima più stabile. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere imprevedibile.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.1° perc. +19.9° 0.17 mm 6.3 SSO max 9.6 Libeccio 68 % 1013 hPa 4 nubi sparse +19.2° perc. +19° prob. 50 % 9.8 O max 12.2 Ponente 68 % 1012 hPa 7 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° prob. 15 % 7.8 O max 11.1 Ponente 57 % 1013 hPa 10 nubi sparse +24.2° perc. +23.7° prob. 17 % 7.6 OSO max 13.5 Libeccio 42 % 1012 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +22.8° prob. 4 % 12.5 NE max 12.1 Grecale 52 % 1012 hPa 16 nubi sparse +22° perc. +21.8° prob. 12 % 14.4 E max 17 Levante 58 % 1012 hPa 19 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° prob. 43 % 8.3 ENE max 9.1 Grecale 62 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +20.2° perc. +20° 0.5 mm 8.6 NNO max 8.6 Maestrale 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:51

