Meteo Termoli, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termoli di Domenica 29 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno le prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’affacciarsi di schiarite. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera flessione nel corso della giornata. I venti, inizialmente freschi, si stabilizzeranno su intensità più contenute, rendendo la giornata complessivamente più gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 26%. Le temperature si aggireranno intorno ai 17,9°C, con una percezione leggermente più bassa a 17,6°C. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno leggermente fino a raggiungere un picco di copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si alzeranno gradualmente, toccando i 18,1°C. La velocità del vento aumenterà, con valori che potranno arrivare fino a 41 km/h, rendendo l’aria piuttosto fresca. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature raggiungeranno i 18,7°C, mentre il vento si stabilizzerà su valori freschi, attorno ai 43,6 km/h. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, attestandosi intorno al 4%. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi al 56%.

La sera porterà con sé cieli sereni e temperature che si manterranno sui 18,2°C. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, attorno ai 32,7 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 55%. La pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo i 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Termoli di Domenica 29 Settembre indicano un inizio di giornata instabile, ma con un netto miglioramento nel corso della mattina e del pomeriggio. Le condizioni meteo si presenteranno favorevoli per attività all’aperto, specialmente nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti e cieli prevalentemente sereni.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +17.6° 0.3 mm 9.9 OSO max 10.9 Libeccio 72 % 1016 hPa 3 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° prob. 32 % 17.1 NNO max 23.7 Maestrale 64 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +18.1° perc. +17.8° 0.3 mm 40 NO max 46.3 Maestrale 71 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 0.5 mm 34.4 NO max 41.4 Maestrale 74 % 1021 hPa 12 nubi sparse +18.6° perc. +18° prob. 32 % 47.6 NNO max 53.1 Maestrale 58 % 1022 hPa 15 cielo sereno +18.6° perc. +18° Assenti 40.9 NNO max 45.8 Maestrale 56 % 1022 hPa 18 cielo sereno +18° perc. +17.3° Assenti 24.7 NNO max 29.7 Maestrale 55 % 1023 hPa 21 cielo sereno +18.2° perc. +17.5° Assenti 32.7 NNO max 38.7 Maestrale 55 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.