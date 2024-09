Meteo Terni, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 12°C, mentre nel corso della giornata si prevede un aumento fino a raggiungere i 23°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, Terni avrà un cielo coperto con una temperatura di circa 12,1°C. L’umidità sarà elevata, intorno al 61%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa. Con l’avanzare delle ore, le nubi inizieranno a diradarsi, portando a una mattina con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 15,9°C alle 07:00. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo un clima più secco.

Durante la mattina, il cielo si presenterà variabile con nubi sparse, e le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 23,3°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 4 e i 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 42%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, Terni godrà di un cielo sereno, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 23°C. La ventilazione rimarrà leggera, favorendo un clima ideale per attività all’aperto. Le condizioni di bel tempo continueranno fino alla sera, quando si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 16°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni indicano una giornata di Domenica 15 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 23°C, rendendo l’inizio della settimana particolarmente piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.2° perc. +11° Assenti 3.9 NE max 4.2 Grecale 61 % 1016 hPa 4 nubi sparse +11.2° perc. +10° Assenti 4.9 ENE max 4.4 Grecale 63 % 1015 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +14.9° Assenti 2.3 NE max 3.7 Grecale 51 % 1015 hPa 10 nubi sparse +21.3° perc. +20.7° Assenti 8.5 NNO max 12.2 Maestrale 47 % 1014 hPa 13 cielo sereno +23.7° perc. +23.2° Assenti 7.6 ONO max 10.5 Maestrale 42 % 1013 hPa 16 cielo sereno +22.5° perc. +22.2° Assenti 3.2 SO max 6.6 Libeccio 54 % 1012 hPa 19 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 1.1 S max 3.3 Ostro 68 % 1014 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 2.8 SSE max 3 Scirocco 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:14

