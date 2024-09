Meteo Torino, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torino di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C durante le prime ore, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 18,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 11,7 km/h.

Nel corso della notte, Torino vivrà un clima sereno con temperature che si aggireranno attorno ai 12,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà intorno al 54%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est garantirà un’atmosfera fresca e piacevole. Con il passare delle ore, a partire dalle 06:00, si inizieranno a notare delle nubi sparse, con una temperatura che si attesterà sui 11°C.

Durante la mattina, le previsioni del tempo segnalano un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 62% entro le 10:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 17,8°C intorno alle 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante l’aumento delle nubi.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che toccheranno il 68%. Il vento, proveniente principalmente da Est, si manterrà a una velocità moderata, contribuendo a un clima fresco e ventilato.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 14,3°C. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 72%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.3° perc. +11° prob. 13 % 3.4 NNE max 5 Grecale 54 % 1020 hPa 3 nubi sparse +11.3° perc. +10° Assenti 3.8 NNO max 4.2 Maestrale 61 % 1022 hPa 6 nubi sparse +11° perc. +9.7° Assenti 4 ONO max 3.9 Maestrale 59 % 1024 hPa 9 nubi sparse +15.8° perc. +14.9° Assenti 5.1 ENE max 6.3 Grecale 54 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.5° perc. +17.7° Assenti 7.6 ENE max 5.4 Grecale 50 % 1023 hPa 15 nubi sparse +18.3° perc. +17.5° Assenti 7.5 E max 5 Levante 51 % 1022 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +14.5° Assenti 6.3 NE max 10.3 Grecale 69 % 1023 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +13.7° Assenti 4.2 NNE max 5.7 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 19:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.