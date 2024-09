Meteo Torino, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Torino si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13,5°C e 13,8°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 95% verso le prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno gradualmente, toccando i 17,5°C entro le ore 11:00. Tuttavia, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si attesterà attorno al 96%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 18,3°C alle 13:00. La situazione meteorologica non cambierà significativamente, con un cielo sempre coperto e un’umidità che si manterrà attorno al 58%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 5,9 km/h e i 7,9 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 14,4°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 80%. Le condizioni di vento saranno simili a quelle del pomeriggio, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Martedì. È probabile che il cielo rimanga coperto anche nei giorni successivi, con possibilità di lievi variazioni termiche. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, tipico di questo periodo dell’anno.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° Assenti 4 NNO max 4.5 Maestrale 74 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.7° perc. +13° Assenti 4.1 N max 5.4 Tramontana 72 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° prob. 9 % 2.8 NE max 4.1 Grecale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16.3° perc. +15.6° prob. 23 % 4.9 NE max 5.1 Grecale 65 % 1017 hPa 12 cielo coperto +18.1° perc. +17.5° prob. 24 % 6.2 NE max 4.2 Grecale 59 % 1015 hPa 15 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° prob. 15 % 7.9 NE max 7.2 Grecale 64 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° prob. 32 % 6.4 NNE max 10.3 Grecale 73 % 1013 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° prob. 34 % 4.6 NNE max 7.1 Grecale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.