Meteo Torino, le previsioni per domani martedì 17 settembre

Martedì 17 Settembre a Torino si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14,1°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si manterrà prevalentemente sereno fino alle prime luci dell’alba. Tuttavia, nella mattina, le previsioni meteo indicano un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che interesseranno la città, accompagnate da una copertura nuvolosa del 100% e temperature che scenderanno fino a 12,2°C.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segnali di miglioramento, con il cielo che rimarrà coperto e le temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,5°C. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità variabile, e l’umidità si manterrà elevata, raggiungendo valori intorno all’82%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, ci si aspetta un parziale miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 10,4°C entro la mezzanotte. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno fresche. Domani, ci si aspetta un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento, con schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.1° perc. +13.2° Assenti 2 NNE max 3.7 Grecale 61 % 1013 hPa 3 cielo sereno +12.4° perc. +11.3° Assenti 4.6 NE max 8 Grecale 65 % 1014 hPa 6 poche nuvole +13.4° perc. +12.5° Assenti 6.7 NNO max 15.1 Maestrale 65 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +12.5° perc. +12.1° 0.27 mm 11.8 NNE max 25.8 Grecale 87 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +12.3° perc. +12° 0.4 mm 13.9 NNE max 26.2 Grecale 92 % 1020 hPa 15 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° prob. 73 % 9 NNO max 18.1 Maestrale 85 % 1020 hPa 18 cielo coperto +11.9° perc. +11.3° prob. 69 % 8.2 ONO max 12.5 Maestrale 81 % 1021 hPa 21 nubi sparse +11° perc. +10.2° prob. 4 % 5.3 ONO max 5.1 Maestrale 79 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:31

