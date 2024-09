Meteo Torre Annunziata, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si manterranno intorno ai 18,9°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di pioggia leggera, con temperature che raggiungeranno i 24,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento con cieli sereni, mentre la sera potrebbe riportare qualche pioggia leggera.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 18,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 67%, con una leggera brezza proveniente da Est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, intorno al 49%. Con il passare delle ore, la temperatura rimarrà stabile, oscillando tra 18,8°C e 19,1°C, mentre la velocità del vento si manterrà tra 6,1 km/h e 7,2 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma già dalle 08:00 si attenderà un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera e temperature che toccheranno i 22,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere l’82% entro le 11:00, con una probabilità di pioggia che varierà dal 45% al 51%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 9,1 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, raggiungendo solo il 4%. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno all’11%, e il vento si presenterà come una leggera brezza.

La sera porterà nuovamente un cambiamento, con la possibilità di pioggia leggera attesa intorno alle 18:00 e alle 20:00. Le temperature si manterranno sui 21°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 19%. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 73% verso la 23:00, con un’intensità di pioggia leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre Annunziata nei prossimi giorni evidenziano un’alternanza di condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di mercoledì variabile, si prevede un miglioramento per giovedì, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per la possibilità di piogge nel corso della serata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° prob. 49 % 7.2 ENE max 9.2 Grecale 73 % 1013 hPa 3 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° prob. 21 % 6.8 E max 8.5 Levante 73 % 1013 hPa 6 nubi sparse +20° perc. +19.9° prob. 41 % 4.5 ESE max 6.6 Scirocco 69 % 1013 hPa 9 nubi sparse +23.2° perc. +23° prob. 45 % 7.3 SSE max 8.7 Scirocco 55 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.4° prob. 48 % 12.2 S max 11.2 Ostro 50 % 1014 hPa 15 cielo sereno +24° perc. +23.8° prob. 19 % 11.6 S max 11.7 Ostro 53 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +22.1° perc. +22° 0.11 mm 5.5 SSO max 6.2 Libeccio 64 % 1015 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° prob. 39 % 3.7 S max 4.9 Ostro 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:01

