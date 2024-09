Meteo Torre del Greco, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La notte inizierà con piogge leggere, ma nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, dando spazio a un clima più stabile e soleggiato. I venti saranno moderati, contribuendo a rendere l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera fino a circa l’01:00, quando il cielo diventerà coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 20,3°C, con una leggera diminuzione durante le ore successive. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 90% alle 02:00. I venti, provenienti da Ovest, si muoveranno a una velocità di circa 14,1 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 60-63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016-1017 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00, la temperatura raggiungerà i 20,1°C, e continuerà a salire fino a toccare i 23,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà a zero, garantendo un’ottima esposizione al sole. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 5 e 7 km/h, e l’umidità si ridurrà fino al 40%. Queste condizioni favoriranno un clima ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 22,4°C e i 23,3°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del sole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 9%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1020 hPa verso le 18:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile. Le condizioni di bel tempo favoriranno una serata piacevole, ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 29 Settembre a Torre del Greco si presenteranno favorevoli, con un netto miglioramento rispetto alla notte. Le temperature gradevoli e il cielo sereno garantiranno una giornata ideale per godere delle bellezze locali. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni, rendendo la settimana particolarmente piacevole per residenti e visitatori.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.1° perc. +19.8° 0.11 mm 15.9 O max 22.2 Ponente 63 % 1017 hPa 3 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° prob. 2 % 5.5 NO max 7 Maestrale 62 % 1016 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19° prob. 2 % 6.7 N max 7.6 Tramontana 63 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.1° perc. +21.6° Assenti 5.3 N max 8.5 Tramontana 46 % 1019 hPa 12 cielo sereno +23.8° perc. +23.3° Assenti 6.9 NO max 12.9 Maestrale 41 % 1018 hPa 15 cielo sereno +22.4° perc. +21.9° Assenti 4.7 NO max 12.2 Maestrale 46 % 1019 hPa 18 cielo sereno +20.6° perc. +19.9° Assenti 15.1 ENE max 15.2 Grecale 45 % 1020 hPa 21 cielo sereno +18.5° perc. +17.7° Assenti 14.9 NE max 19.3 Grecale 47 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:43

