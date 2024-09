Meteo Torre del Greco, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre, Torre del Greco si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che varieranno dal 91% al 20% nel corso delle prime ore del giorno. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, portando a un clima più sereno.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. A partire dalle 06:00, si prevede un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 24°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,3 km/h e i 13,3 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-ovest. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 61%, favorendo una sensazione di benessere. La probabilità di precipitazioni sarà assente, rendendo la mattina ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 22-24°C, mentre la velocità del vento continuerà a diminuire, raggiungendo i 10,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità rimarrà intorno al 67%. Questo scenario permetterà di godere di un pomeriggio gradevole, sebbene con qualche nuvola in più.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si presenterà nuovamente sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 21°C. La velocità del vento sarà leggera, e l’umidità si attesterà attorno al 67%. Non si prevedono piogge, e la serata si prospetta tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre del Greco indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno miti, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 21°C e i 24°C, e un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.62 mm 10.3 S max 15.1 Ostro 81 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.5 mm 9.5 S max 13.8 Ostro 84 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.14 mm 5.3 SSE max 8 Scirocco 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° prob. 23 % 9.8 SSO max 13.1 Libeccio 68 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24° perc. +24° prob. 19 % 13.3 OSO max 15 Libeccio 61 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +23.1° prob. 9 % 13.5 OSO max 15.7 Libeccio 64 % 1015 hPa 18 nubi sparse +22° perc. +22° prob. 5 % 8.9 OSO max 11.3 Libeccio 68 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° Assenti 3.9 SO max 5.5 Libeccio 67 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:51

