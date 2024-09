Meteo Torre del Greco, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e schiarite, con la possibilità di piogge leggere nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 24,2°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia leggera potrebbe influenzare le attività all’aperto, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura stabile attorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Sud-Sud Est a una velocità di circa 5,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68%, con una pressione atmosferica di 1016 hPa.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge leggere attese a partire dalle 07:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21,9°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Est, mantenendo una velocità di circa 11 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite che porteranno a momenti di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,2°C alle 13:00, mentre il vento si manterrà moderato, con velocità di circa 14 km/h. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia, specialmente intorno alle 12:00 e alle 14:00, con accumuli di pioggia leggera.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi attorno ai 21,6°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 30%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre del Greco nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione delle precipitazioni. Giovedì e Venerdì potrebbero riservare giornate più soleggiate, rendendo le condizioni più favorevoli per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 5.6 SSE max 7.3 Scirocco 68 % 1016 hPa 3 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 4 % 9.2 SSE max 11.3 Scirocco 71 % 1016 hPa 6 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 34 % 11.4 SE max 13.7 Scirocco 73 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 42 % 10.8 SSE max 12.3 Scirocco 66 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +23.9° perc. +24° 0.44 mm 12.5 S max 15.3 Ostro 63 % 1017 hPa 15 cielo sereno +23.7° perc. +23.7° prob. 45 % 13.4 S max 15.8 Ostro 63 % 1017 hPa 18 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° prob. 44 % 10.3 SSE max 12.3 Scirocco 73 % 1017 hPa 21 nubi sparse +22° perc. +22.2° Assenti 10 SSE max 12.3 Scirocco 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:49

