Meteo Torre del Greco, le previsioni per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri e le condizioni di umidità rimarranno moderate, rendendo l’atmosfera complessivamente piacevole.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 21,5°C, e i venti soffieranno da Est-Nord Est a una velocità di circa 5,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, garantendo una notte fresca e confortevole.

Durante la mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che saliranno fino a 25,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 4%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud-Ovest, con una velocità che varierà tra 6,2 km/h e 8,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 47%, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse con una percentuale che raggiungerà il 50% entro le ore 17:00. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 23,2°C. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 4,6 km/h e 9,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 57%, ma non ci saranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con valori che arriveranno fino all’80%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C, con una temperatura percepita di 22,4°C. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 4,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre del Greco indicano una giornata prevalentemente serena, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero portare un ulteriore cambiamento, con possibilità di un clima più variabile. Tuttavia, per Sabato, gli abitanti e i visitatori potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 5.9 ENE max 8 Grecale 62 % 1018 hPa 3 cielo sereno +20.7° perc. +20.6° Assenti 5.6 NE max 6.9 Grecale 66 % 1018 hPa 6 cielo sereno +20.5° perc. +20.3° Assenti 6.6 NE max 7.6 Grecale 65 % 1019 hPa 9 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 0.9 E max 4.1 Levante 49 % 1020 hPa 12 cielo sereno +25.2° perc. +25.1° Assenti 8.4 SO max 9.1 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 9.6 OSO max 8.4 Libeccio 54 % 1018 hPa 18 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° Assenti 3 NO max 4.5 Maestrale 57 % 1019 hPa 21 nubi sparse +22.8° perc. +22.7° Assenti 4.4 NNO max 5.5 Maestrale 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:56

