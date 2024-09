Meteo Trani, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trani indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante il mattino, si registreranno valori di temperatura che si aggireranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, con picchi di 21,5°C, e una leggera variazione della direzione del vento. La serata si preannuncia altrettanto piacevole, con temperature che scenderanno lentamente, mantenendo un clima mite.

Durante la notte, Trani vivrà un inizio di Ottobre tranquillo, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 13 e i 17 km/h, proveniente prevalentemente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 62%, garantendo un’atmosfera fresca e piacevole. Non si prevedono precipitazioni, quindi non ci saranno interruzioni per chi desidera godere di una passeggiata serale.

Nella mattina, il sole sorgerà e porterà con sé un clima gradevole, con temperature che inizieranno a salire. Si registreranno valori intorno ai 19°C alle 08:00, con una leggera brezza che renderà l’aria fresca e piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’ambiente. Durante il pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 21,5°C, con una leggera presenza di nuvole, ma senza compromettere la bellezza della giornata. Il vento si manterrà moderato, contribuendo a un clima fresco e ventilato.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 19°C. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, rendendo l’atmosfera ancora più piacevole. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attorno ai 1014 hPa, e l’umidità si attesterà intorno al 62%, garantendo un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi si potrà godere di un inizio di Ottobre all’insegna del bel tempo. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno in questi giorni un’ottima occasione per approfittare del clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.3° perc. +16.8° Assenti 16.8 O max 23.8 Ponente 64 % 1018 hPa 4 cielo sereno +16.8° perc. +16.2° Assenti 14.8 O max 19.7 Ponente 64 % 1018 hPa 7 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 13.9 O max 15.3 Ponente 60 % 1018 hPa 10 cielo sereno +20.7° perc. +20.1° Assenti 10.2 NO max 12.3 Maestrale 52 % 1017 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +20.8° Assenti 13.9 NE max 12.6 Grecale 55 % 1015 hPa 16 poche nuvole +20.6° perc. +20.4° Assenti 15.3 NE max 14.5 Grecale 63 % 1015 hPa 19 cielo sereno +20° perc. +19.7° Assenti 7.5 E max 7.7 Levante 64 % 1014 hPa 22 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 4.1 ESE max 4.9 Scirocco 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:31

