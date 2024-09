Meteo Trani, le previsioni per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Trani si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da poche nuvole con una leggera brezza proveniente dal Nord. La temperatura si attesterà intorno ai +25,9°C con una copertura nuvolosa del 40% e un’umidità del 70%. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% con cielo coperto e una temperatura che raggiungerà i +27,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 6,3km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo coperto, temperature che si manterranno intorno ai +27,9°C e una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est con raffiche di vento fino a 11,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, passando al 85% con cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,7°C con una brezza leggera proveniente dall’Est – Sud Est. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Trani indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Le condizioni rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa ma senza significativi cambiamenti nelle temperature e nei valori di umidità. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo a Trani.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.9° perc. +26.4° Assenti 4.9 NNE max 4.7 Grecale 70 % 1014 hPa 3 cielo sereno +25.5° perc. +25.9° prob. 1 % 3.6 NNO max 4.2 Maestrale 71 % 1014 hPa 6 poche nuvole +25.7° perc. +26.1° Assenti 5 NNO max 4.6 Maestrale 70 % 1015 hPa 9 nubi sparse +27.1° perc. +28.5° Assenti 6.3 NNE max 4.7 Grecale 64 % 1016 hPa 12 nubi sparse +28.1° perc. +29.5° Assenti 14.7 NE max 11.3 Grecale 60 % 1015 hPa 15 cielo coperto +27.6° perc. +29.1° Assenti 13.2 ENE max 10.8 Grecale 62 % 1014 hPa 18 cielo coperto +26.8° perc. +28.1° Assenti 10.7 E max 12.3 Levante 65 % 1014 hPa 21 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.5 E max 4.5 Levante 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:12

