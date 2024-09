Meteo Trani, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 13 Settembre, Trani si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata piovoso e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano un passaggio da condizioni di forte pioggia a momenti di sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La presenza di venti sostenuti contribuirà a rendere l’atmosfera frizzante, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno instabili, con forti piogge che si registreranno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,5°C e 20,8°C, accompagnate da venti provenienti da Ovest e Sud Ovest, che raggiungeranno velocità di circa 31,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potrebbero superare i 9 mm.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 25,7°C intorno a mezzogiorno, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 36-39 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24-25°C. Le previsioni del tempo indicano una leggera variabilità, con probabilità di qualche nuvola, ma senza precipitazioni significative. I venti continueranno a essere sostenuti, contribuendo a mantenere un’atmosfera fresca e ventilata.

La sera porterà un ritorno delle piogge, con pioggia leggera prevista a partire dalle 20:00. Le temperature scenderanno fino a 18,1°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’80%. I venti si attenueranno leggermente, ma rimarranno comunque presenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Trani indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattinata e del pomeriggio, per poi tornare a condizioni di pioggia nella serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione del clima, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potranno godere di momenti di bel tempo, mentre le piogge si faranno più sporadiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +23.5° perc. +23.4° 0.45 mm 16.7 S max 35.4 Ostro 58 % 1004 hPa 5 cielo coperto +22.1° perc. +22° prob. 80 % 25.5 OSO max 42.9 Libeccio 63 % 1004 hPa 8 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° prob. 1 % 39.6 OSO max 52.6 Libeccio 49 % 1005 hPa 11 poche nuvole +25.4° perc. +25° prob. 1 % 38 OSO max 47.8 Libeccio 38 % 1005 hPa 14 cielo sereno +25.4° perc. +24.9° prob. 15 % 39.7 OSO max 46.3 Libeccio 36 % 1005 hPa 17 cielo sereno +22.9° perc. +22.4° prob. 22 % 35.3 OSO max 50.1 Libeccio 45 % 1006 hPa 20 pioggia leggera +20.6° perc. +20.2° 0.1 mm 36.6 O max 51.8 Ponente 58 % 1008 hPa 23 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.72 mm 27.1 ONO max 30.7 Maestrale 80 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:02

