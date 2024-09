Meteo Trapani, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trapani di Mercoledì 25 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si presenteranno nella mattina. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti, oscillando tra i 22°C e i 25°C. Nel corso della giornata, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si faranno sempre più evidenti nel pomeriggio e nella sera. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 37,9 km/h.

Nella notte, Trapani godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno al 66%. I venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di circa 14,7 km/h.

La mattina inizierà con piogge leggere che si intensificheranno, portando a piogge moderate tra le 08:00 e le 10:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 24,5°C alle 10:00, mentre l’umidità aumenterà, toccando il 75%. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 24,6 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 67%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 15,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature che scenderanno gradualmente fino a 22,7°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, ma le condizioni generali saranno più favorevoli per attività all’aperto. I venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno stabili e senza significative precipitazioni. Questo permetterà di godere di un clima più gradevole e di un’ottima visibilità, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22.1° Assenti 15.3 SSE max 20.5 Scirocco 65 % 1016 hPa 4 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° prob. 9 % 18.1 SSE max 27.6 Scirocco 68 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +22.6° perc. +22.8° 0.94 mm 20.2 SSE max 37.9 Scirocco 72 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +24.5° perc. +24.9° 0.85 mm 24.6 SSE max 31 Scirocco 75 % 1017 hPa 13 cielo coperto +25.6° perc. +25.9° prob. 22 % 15.3 S max 17.2 Ostro 67 % 1017 hPa 16 nubi sparse +24.8° perc. +25.2° prob. 18 % 13.1 SSO max 13.1 Libeccio 71 % 1016 hPa 19 poche nuvole +23.3° perc. +23.7° Assenti 12.4 S max 15 Ostro 79 % 1018 hPa 22 poche nuvole +22.9° perc. +23.3° Assenti 14.1 S max 19.1 Ostro 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:57

