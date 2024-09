Meteo Trapani, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Lunedì 9 Settembre a Trapani sarà caratterizzato da intense precipitazioni, con piogge di varia intensità durante la notte e una copertura nuvolosa al 100%. Temperature intorno ai +24°C, venti fino a 40km/h e raffiche fino a 53,9km/h. Elevata umidità e pressione atmosferica intorno ai 1008-1010hPa. Martedì 10 Settembre si prevede un progressivo miglioramento con cielo sereno e temperature stabili. Mercoledì 11 Settembre condizioni stabili con cielo sereno. Giovedì 12 Settembre aumento della copertura nuvolosa e possibili precipitazioni, mantenendo l’instabilità.

Lunedì 9 Settembre

Lunedì 9 Settembre a Trapani si prospetta una giornata caratterizzata da precipitazioni intense. Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, sono attese piogge di varia intensità, con temperature che si manterranno intorno ai +24°C e una copertura nuvolosa al 100%. Il vento soffierà da Sud a Sud Ovest con velocità fino a 40km/h e raffiche che potranno raggiungere i 53,9km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 89-95%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1008-1010hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le precipitazioni si attenueranno diventando piogge leggere con una copertura nuvolosa che diminuirà al 46%. Le temperature oscilleranno tra i +25°C e i +26°C, con venti che perderanno un po’ di intensità, mantenendosi comunque a livelli di 25-26km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 74-82%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le piogge si trasformeranno in pioviggine e infine in piogge deboli, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,9°C, con venti che soffieranno da Ovest – Nord Ovest a velocità di 24-36km/h. L’umidità si attesterà intorno al 71-76%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si libererà completamente dalle nuvole, regalando una serata con cielo sereno e temperature intorno ai +23,7°C. I venti soffieranno da Ovest – Nord Ovest con intensità tra i 26km/h e i 43,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65-69%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010-1011hPa.

Martedì 10 Settembre

Martedì 10 Settembre a Trapani si prevede una giornata con un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10-82%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,6-23,8°C, con venti che soffieranno da Ovest – Nord Ovest a velocità tra i 26,7km/h e i 36km/h. L’umidità sarà intorno al 65-67%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1009-1010hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura che varierà tra il 46% e il 35%. Le temperature oscilleranno tra i +23,9°C e i +25,9°C, con venti che perderanno intensità, mantenendosi intorno ai 21km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63-81%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà nuvoloso con una copertura intorno al 100%, e si potranno verificare deboli piogge. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7-25,2°C, con venti che soffieranno da Nord Ovest a velocità di 27-30km/h. L’umidità sarà intorno al 70-71%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1009-1010hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,5-24,2°C, con venti che soffieranno da Nord a Est – Nord Est a velocità tra i 5,9km/h e i 8,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65-68%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1010-1011hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Mercoledì 11 Settembre a Trapani si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche stabili e un cielo prevalentemente sereno. Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-11%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23-23,6°C, con venti che soffieranno da Nord a Ovest – Nord Ovest a velocità tra i 10,8km/h e i 14,8km/h. L’umidità sarà intorno al 64-69%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura intorno al 23-49%. Le temperature oscilleranno tra i +23,5°C e i +24,5°C, con venti che soffieranno da Ovest a Ovest – Nord Ovest a velocità di 8-18km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62-66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1-19%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,6°C, con venti che soffieranno da Ovest a Nord Ovest a velocità di 18-30km/h. L’umidità sarà intorno al 62-70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-5%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,5-24,2°C, con venti che soffieranno da Ovest a Ovest – Nord Ovest a velocità tra i 14,7km/h e i 25,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61-67%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1010-1011hPa.

Giovedì 12 Settembre

Giovedì 12 Settembre a Trapani si prospetta una giornata con un aumento della copertura nuvolosa e possibili precipitazioni. Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura intorno al 57%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,5°C, con venti che soffieranno da Ovest – Sud Ovest a velocità tra i 12,6km/h e i 14,3km/h. L’umidità sarà intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura intorno al 13-31%. Le temperature oscilleranno tra i +23,8°C e i +24,3°C, con venti che soffieranno da Ovest a Ovest – Sud Ovest a velocità di 7,4-21,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61-71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà nuvoloso con una copertura intorno al 100%, e si potranno verificare deboli precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7-25,1°C, con venti che soffieranno da Ovest a Ovest – Sud Ovest a velocità di 27-31,3km/h. L’umidità sarà intorno al 70-71%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1009-1010hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-5%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,5-24,3°C, con venti che soffieranno da Ovest – Sud Ovest a velocità tra i 14,3km/h e i 25,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61-71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1011hPa.

In conclusione, la settimana a Trapani si aprirà con piogge intense lunedì, per poi assistere a un miglioramento delle condizioni meteorologiche martedì e mercoledì, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì, tuttavia, potrebbero verificarsi nuove precipitazioni, mantenendo la situazione meteorologica instabile. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre giornate a Trapani.

