Meteo Trento, le previsioni per domani martedì 17 settembre

Martedì 17 Settembre a Trento si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si evolverà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, il cielo risulterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +10,6°C e un’umidità elevata che raggiungerà il 100%. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi nelle prime ore del mattino, portando a una giornata in cui le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento nel pomeriggio.

Nella notte, il cielo sarà coperto con temperature che scenderanno fino a +9,9°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 3 km/h e 4,8 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno significativamente. La pioggia moderata continuerà fino alle ore 09:00, con temperature che si manterranno attorno ai +11,4°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 94%, e la velocità del vento sarà debole. A partire dalle 10:00, la pioggia inizierà a diminuire, lasciando spazio a nubi sparse e temperature che raggiungeranno i +12,1°C entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +17,6°C alle ore 15:00. La probabilità di pioggia sarà ridotta, e l’umidità inizierà a scendere, portando a un clima più gradevole. La velocità del vento rimarrà bassa, favorendo una sensazione di calma.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che si attesteranno intorno ai +10,3°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. L’umidità rimarrà alta, ma la pressione atmosferica aumenterà, stabilizzando le condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Trento indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un clima più stabile, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia, rendendo le condizioni meteo più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.6° perc. +9.8° prob. 11 % 4.8 NNE max 7.1 Grecale 77 % 1017 hPa 4 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 34 % 3 NE max 4.1 Grecale 81 % 1017 hPa 7 pioggia moderata +11.4° perc. +11° 1.38 mm 1.6 ENE max 3 Grecale 90 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +11.5° perc. +11.2° 0.93 mm 0.5 ESE max 4 Scirocco 94 % 1020 hPa 13 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° prob. 32 % 3.7 NE max 5.9 Grecale 77 % 1019 hPa 16 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° prob. 31 % 2 S max 3 Ostro 70 % 1018 hPa 19 nubi sparse +11.6° perc. +11.2° Assenti 1.8 SE max 3.7 Scirocco 94 % 1021 hPa 22 nubi sparse +10.6° perc. +10.1° Assenti 3.5 NNE max 4.2 Grecale 94 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:17

