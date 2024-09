Meteo Trento, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Trento si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di circa 2.24mm. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche provenienti da Sud Ovest.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento della pioggia, che si attenuerà leggermente, passando a pioggia leggera. Le temperature si manterranno tra i 15°C e i 19°C, con una percezione termica simile. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%, e ci sarà una probabilità di pioggia che varierà dal 40% al 72%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2 e 5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, e le precipitazioni si attesteranno tra 0.51mm e 0.64mm. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà debole, con direzione prevalentemente Sud Ovest.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica a Trento non mostrerà significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a manifestarsi, con temperature che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e le probabilità di pioggia si manterranno attorno al 60%. Il vento sarà molto debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trento indicano un miglioramento a partire da mercoledì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica della stagione autunnale potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +16.2° perc. +16.5° 1.57 mm 2.1 O max 3.5 Ponente 99 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.38 mm 3 NO max 4.4 Maestrale 98 % 1009 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 40 % 3.1 N max 5.6 Tramontana 96 % 1010 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 72 % 2.1 NNO max 2.8 Maestrale 84 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.6 mm 4.4 SO max 6.1 Libeccio 80 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.61 mm 4.8 S max 8.2 Ostro 92 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.12 mm 3.2 SSO max 3.5 Libeccio 95 % 1012 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +13.5° prob. 47 % 0.9 ONO max 2 Maestrale 95 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:03

