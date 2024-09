Meteo Trento, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 21 Settembre, Trento si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una presenza di nubi sparse che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 13,8°C e i 24°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, con punte che raggiungeranno il 92%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno da 1,8 km/h a 10,4 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +12°C. L’umidità sarà alta, intorno al 89%, e il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 2 km/h e 3,9 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un graduale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,4°C entro le 09:00 e i 24°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 46%. I venti si faranno più evidenti, con velocità che potranno arrivare fino a 7,2 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà piacevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22-24°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità rimarrà moderata, attorno al 50-58%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 10,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto da nubi sparse, con un’umidità che si attesterà attorno al 92%. I venti si faranno più leggeri, mantenendosi sotto i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trento indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di nubi sparse. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un cambio di scenario meteorologico nei prossimi giorni, mantenendo sempre un occhio sulle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 3 NE max 4.2 Grecale 90 % 1024 hPa 4 nubi sparse +12.1° perc. +11.8° Assenti 3.9 NNE max 4.4 Grecale 92 % 1024 hPa 7 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 3.8 NNE max 6.2 Grecale 76 % 1024 hPa 10 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 0.6 SSO max 3.4 Libeccio 54 % 1022 hPa 13 poche nuvole +24° perc. +23.7° Assenti 7.2 SSO max 7.8 Libeccio 46 % 1020 hPa 16 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 8.4 S max 13.8 Ostro 68 % 1020 hPa 19 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 2.9 SSE max 4.4 Scirocco 91 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 2.2 ENE max 3.9 Grecale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:09

