Meteo Trento, le previsioni per il weekend 27 – 29 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai +17,5°C. L’umidità sarà molto alta, al 99%, e il vento soffierà da Sud Est a 6 km/h. La mattina continuerà con piogge leggere, mentre nel pomeriggio si attende un miglioramento parziale, con temperature che raggiungeranno 21,8°C. Sabato 28 Settembre inizierà con un cielo sereno, ma nel corso della mattinata arriveranno nubi sparse e piogge leggere. Domenica 29 Settembre porterà un clima più sereno, con temperature che saliranno fino a 18,3°C nel pomeriggio, offrendo opportunità per attività all’aperto.

Venerdì 27 Settembre

Durante la notte di Venerdì 27 Settembre, si prevede un clima caratterizzato da pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +17,5°C, con una temperatura percepita di +17,9°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,5 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un’intensità di 2.75 mm di pioggia leggera. L’umidità sarà molto alta, al 99%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1005 hPa.

Nella mattina, la situazione non migliorerà, continuando a registrare pioggia leggera. La temperatura salirà leggermente fino a +21,4°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +21,7°C. La velocità del vento varierà tra 3,5 km/h e 11,4 km/h, sempre da Sud-Sud Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra l’89% e il 98%. Le precipitazioni saranno minime, con valori che non supereranno i 0.44 mm. L’umidità si attesterà attorno all’82% e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1007 hPa.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un miglioramento parziale, con piogge che continueranno a manifestarsi, ma con intensità in diminuzione. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 21,8°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 22,1°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10,8 km/h, e la direzione rimarrà prevalentemente da Sud-Sud Ovest. La copertura nuvolosa scenderà al 56%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 77%.

Infine, nella sera, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno intorno alle 19:00. La temperatura scenderà a 16°C, con una temperatura percepita di 16,1°C. La velocità del vento si ridurrà a 5 km/h e la copertura nuvolosa sarà minima, al 2%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +13,8°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 2 km/h, proveniente da Sud. La copertura nuvolosa sarà bassa, al 5%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità sarà al 94% e la pressione atmosferica si attesterà a 1008 hPa.

Nella mattina, il clima cambierà rapidamente, con l’arrivo di nubi sparse e piogge leggere. La temperatura scenderà a +11,2°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 10,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,3 km/h da Nord. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con precipitazioni che raggiungeranno i 1.06 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 97%.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 9,1 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità sarà elevata, al 80%.

Nella sera, il clima continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a +10,1°C. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 88%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica si attesterà a 1021 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con un cielo coperto e temperature intorno ai +8,8°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h da Nord, con una copertura nuvolosa del 95%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà al 88%.

Nella mattina, il clima migliorerà, con un passaggio a cielo sereno. La temperatura salirà a +12,5°C alle 08:00, con una temperatura percepita di 11,4°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h e la copertura nuvolosa scenderà al 5%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,3°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 1,9 km/h. La copertura nuvolosa sarà alta, al 99%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità sarà al 41%.

Infine, nella sera, il clima rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a +9,9°C. La velocità del vento sarà di 1,8 km/h e la copertura nuvolosa sarà al 55%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà al 90%.

In conclusione, il fine settimana a Trento si presenterà con un inizio piovoso e nuvoloso, ma con un miglioramento atteso per Domenica, quando si potrà godere di un clima più sereno e temperato. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo di Venerdì e Sabato, mentre Domenica offrirà opportunità migliori per godere delle bellezze naturali della zona.

