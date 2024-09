Meteo Trentola Ducenta, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Trentola Ducenta si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C. La mattina porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e un incremento delle temperature fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nuvole torneranno a coprire il cielo, mantenendo le temperature stabili. Infine, la sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Trentola Ducenta avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,4°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 3%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,7°C entro le 08:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a una giornata più luminosa, anche se le nubi rimarranno presenti.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, mantenendo una temperatura costante di circa 24,5°C. La velocità del vento varierà tra i 9 e i 13 km/h, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 12%. Nonostante la nuvolosità, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 59%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 3%.

In conclusione, le previsioni meteo per Trentola Ducenta indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature che si manterranno gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° prob. 3 % 1.4 O max 3.2 Ponente 66 % 1015 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 2.6 ONO max 3.3 Maestrale 70 % 1015 hPa 6 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° Assenti 3 NE max 4 Grecale 71 % 1014 hPa 9 nubi sparse +23.6° perc. +23.6° Assenti 4.9 S max 6.8 Ostro 58 % 1014 hPa 12 cielo coperto +24.6° perc. +24.6° Assenti 10.9 SO max 9.8 Libeccio 56 % 1013 hPa 15 cielo coperto +24.5° perc. +24.5° prob. 12 % 10.2 SO max 10 Libeccio 56 % 1012 hPa 18 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° prob. 21 % 5.7 OSO max 7.4 Libeccio 64 % 1012 hPa 21 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° prob. 11 % 2.2 SSO max 6.5 Libeccio 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:54

