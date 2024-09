Meteo Treviglio, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 20,6°C durante la mattina. La presenza di nuvole aumenterà nel corso della giornata, portando a una copertura nuvolosa quasi totale nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le condizioni saranno tranquille con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 12,3°C. La mattina si presenterà serena, con temperature in aumento fino a 20,6°C a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95% alle 14:00. Le temperature inizieranno a calare, scendendo a 19°C alle 15:00 e continuando a diminuire fino a 15,6°C alle 19:00.

La sera sarà caratterizzata da un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,9 km/h e i 8 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 100% nelle ore serali, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Treviglio mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili, ma con un incremento della nuvolosità. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma è consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni. La settimana si prospetta quindi con un clima autunnale, ideale per attività all’aperto nelle ore di sole, ma con la necessità di essere pronti a cambiamenti atmosferici nel pomeriggio e in serata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 8.2 N max 8 Tramontana 78 % 1020 hPa 3 cielo sereno +11.7° perc. +10.9° Assenti 6.4 NNO max 6.3 Maestrale 76 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.1° perc. +11.4° Assenti 4 N max 4.2 Tramontana 77 % 1020 hPa 9 cielo sereno +17.6° perc. +17° Assenti 3.8 SSO max 2.4 Libeccio 59 % 1020 hPa 12 poche nuvole +20.6° perc. +20° Assenti 5.1 SSE max 4.5 Scirocco 49 % 1020 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 8.9 S max 9.5 Ostro 63 % 1019 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° Assenti 7.3 NNO max 7.3 Maestrale 72 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 7.9 N max 7.8 Tramontana 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:21

