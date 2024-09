Meteo Treviso, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviso di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima si attesterà intorno ai 22,5°C, mentre la minima si registrerà nella notte a circa 15,2°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 19,3 km/h nel corso della mattina. Le probabilità di precipitazioni saranno moderate, con la possibilità di pioggia leggera in serata.

Durante la notte, Treviso si presenterà con un cielo completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,7°C. L’umidità sarà alta, intorno al 69%, e la velocità del vento si manterrà sui 12 km/h da Nord-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con una leggera variazione della temperatura che salirà fino a 22,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,3 km/h, e l’umidità scenderà gradualmente fino al 52%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 21,1°C alle 16:00, mentre la velocità del vento si ridurrà a 12,2 km/h. Le probabilità di pioggia aumenteranno leggermente, ma non si prevedono eventi significativi.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con la temperatura che scenderà a circa 18°C. Si registrerà la possibilità di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,12 mm. La velocità del vento si manterrà sui 10,7 km/h e l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviso nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e la presenza di nuvolosità. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° prob. 15 % 12 NNE max 19 Grecale 69 % 1016 hPa 4 cielo coperto +14.8° perc. +14° prob. 17 % 11.5 NNE max 18.3 Grecale 66 % 1016 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° prob. 20 % 10.8 NNE max 17.9 Grecale 68 % 1016 hPa 10 cielo coperto +21.2° perc. +20.9° prob. 17 % 18.5 E max 31.8 Levante 57 % 1017 hPa 13 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° prob. 49 % 17.9 E max 36.6 Levante 60 % 1017 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +20.9° prob. 49 % 12.2 E max 23 Levante 63 % 1017 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18° prob. 13 % 9.3 NNE max 16.3 Grecale 68 % 1018 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 19 % 11 N max 15.6 Tramontana 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:09

