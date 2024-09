Meteo Treviso, le previsioni per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Giovedì 5 Settembre a Treviso si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e possibilità di piogge leggere, che diventeranno via via più intense nel corso della mattina, con precipitazioni moderate e piogge persistenti fino al primo pomeriggio.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, ci si potrà aspettare piogge leggere che si intensificheranno progressivamente, portando a piogge moderate verso le 10:00 e le 11:00. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 6km/h e i 28km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge moderate che potrebbero risultare fastidiose per chi si trova all’aperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con venti che potranno raggiungere i 34km/h provenienti da Nord.

In serata, il maltempo persiste con piogge leggere e cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19°C, con venti che potrebbero aumentare di intensità, arrivando a toccare i 25km/h da Est – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso per Giovedì 5 Settembre indicano una giornata all’insegna delle piogge, con precipitazioni che potrebbero risultare abbondanti e persistenti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le dovute precauzioni in caso di spostamenti. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale ritorno al bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° prob. 26 % 5.8 NNE max 6.3 Grecale 70 % 1011 hPa 4 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° prob. 38 % 4.6 NO max 5.5 Maestrale 68 % 1011 hPa 7 pioggia leggera +21.2° perc. +21.2° 0.11 mm 7.7 NE max 9.4 Grecale 69 % 1012 hPa 10 pioggia moderata +21.2° perc. +21.5° 1.87 mm 9.7 NNE max 23.1 Grecale 80 % 1012 hPa 13 pioggia moderata +20.7° perc. +21° 1.94 mm 14.5 N max 30.1 Tramontana 83 % 1010 hPa 16 pioggia moderata +19.7° perc. +20° 2.86 mm 10 N max 24.8 Tramontana 88 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.33 mm 14.6 NE max 24.8 Grecale 91 % 1011 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +19.1° prob. 88 % 9.9 NNE max 15.5 Grecale 93 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.