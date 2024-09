Meteo Trezzano sul Naviglio, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Trezzano sul Naviglio per Venerdì 13 Settembre si presenteranno prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +12°C e +20°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 31,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1010 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +12°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i +19,7°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature toccheranno il picco di +20,5°C alle ore 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +19,7°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 25,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, passando da nubi sparse a un cielo più nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a +13,3°C entro le ore 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%, e il vento si farà più intenso, con raffiche fino a 28,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trezzano sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con temperature piacevoli e un cielo che si farà via via più nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° Assenti 3.7 N max 6.5 Tramontana 75 % 1008 hPa 5 cielo sereno +10.4° perc. +9.4° Assenti 1 N max 2.7 Tramontana 76 % 1008 hPa 8 cielo sereno +13.9° perc. +12.9° Assenti 2.5 ONO max 5.9 Maestrale 58 % 1010 hPa 11 cielo sereno +18.5° perc. +17.4° Assenti 4.6 E max 17.3 Levante 39 % 1010 hPa 14 cielo sereno +20.4° perc. +19.5° Assenti 9.9 NE max 24.4 Grecale 35 % 1010 hPa 17 nubi sparse +16.6° perc. +15.9° Assenti 8.4 E max 14.3 Levante 60 % 1012 hPa 20 nubi sparse +13.9° perc. +13.1° Assenti 7.2 NNE max 18.7 Grecale 66 % 1015 hPa 23 nubi sparse +12.3° perc. +11° Assenti 10.2 NO max 31.4 Maestrale 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:33

