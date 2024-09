Meteo Trieste, le previsioni per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Domenica 8 Settembre a Trieste si prospetta una giornata caratterizzata da un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una percezione di calore leggermente superiore, intorno ai 20,2°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di circa 6km/h, con raffiche leggere e una pressione atmosferica stabile sui 1015hPa.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si coprirà sempre di più, passando da nubi sparse a cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature saliranno fino a toccare i 26,8°C, con una percezione di calore che arriverà a 27,8°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 13,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 59%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche si deterioreranno ulteriormente, con precipitazioni che inizieranno ad interessare la zona. Si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature caleranno fino ai 22,4°C, con una percezione di calore di 23,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 5km/h, portando con sé una leggera pioviggine con un’intensità di 0.64mm. L’umidità aumenterà fino al 92%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1013hPa.

In serata, le precipitazioni si intensificheranno, passando da pioggia leggera a pioggia moderata. Il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,7°C e una percezione di calore di 21,3°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Nord Est a una velocità di 5,4km/h, portando con sé una pioggia leggera con un’intensità di 1.57mm. L’umidità raggiungerà il 95%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1009hPa.

In conclusione, Domenica 8 Settembre a Trieste si prevede una giornata instabile, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e di munirsi di un ombrello per affrontare la pioggia. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trieste per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20° perc. +20.2° Assenti 6 E max 6 Levante 84 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19.6° perc. +19.8° Assenti 6.7 E max 6.7 Levante 84 % 1014 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° Assenti 6.3 E max 7.6 Levante 77 % 1014 hPa 9 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.4 SO max 8.6 Libeccio 61 % 1014 hPa 12 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 12 % 6.9 O max 9.4 Ponente 63 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +22.4° perc. +23.1° 0.64 mm 2.3 OSO max 5 Libeccio 92 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.8° perc. +22.4° prob. 75 % 3.2 E max 3.8 Levante 92 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +21.6° perc. +22.2° 0.28 mm 4.3 SE max 5.4 Scirocco 92 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:24

