Meteo Triggiano, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Triggiano si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 19,6°C e 21,9°C, mentre la velocità del vento varierà tra 8,3 km/h e 24 km/h, proveniente principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 55-61%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 80%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 21,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 92%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 22,5 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature che scenderanno leggermente fino a 20,1°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,6°C, con un’umidità che salirà fino al 100%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Triggiano indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con possibilità di schiarite solo in alcune ore. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più pesante. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, soprattutto nelle ore serali e notturne.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 19.8 NO max 28.5 Maestrale 58 % 1013 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° Assenti 17.9 NO max 27.4 Maestrale 60 % 1012 hPa 6 nubi sparse +19.6° perc. +19.1° Assenti 21.9 NO max 30.7 Maestrale 58 % 1012 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +19.7° Assenti 24.2 NO max 31 Maestrale 51 % 1012 hPa 12 cielo coperto +21.9° perc. +21.3° Assenti 23.7 NNO max 27.7 Maestrale 44 % 1011 hPa 15 cielo coperto +21° perc. +20.3° Assenti 14.7 N max 16.7 Tramontana 47 % 1011 hPa 18 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° Assenti 12.8 NNO max 15.3 Maestrale 54 % 1012 hPa 21 cielo coperto +19.6° perc. +19° Assenti 10.5 N max 12.8 Tramontana 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:55

