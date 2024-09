Meteo Triggiano, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una temperatura che si manterrà attorno ai 23°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, con momenti di cielo coperto e piogge leggere che si alterneranno a fasi di nubi sparse.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La mattina inizierà con nubi sparse e una leggera probabilità di pioggia, mentre nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a piogge più consistenti nel pomeriggio. Le previsioni del tempo evidenziano un calo della temperatura percepita, che si manterrà comunque sopra i 20°C.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con temperature comprese tra 18°C e 23°C, con venti leggeri provenienti da direzioni variabili. A partire dal pomeriggio, la situazione meteo si farà più complessa, con piogge che si intensificheranno, portando a una copertura nuvolosa del 100% e a temperature che scenderanno leggermente. Le precipitazioni saranno accompagnate da una leggera brezza, con raffiche di vento che non supereranno i 12 km/h.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, e si prevede un aumento dell’intensità della pioggia, specialmente nelle ore notturne.

In conclusione, le previsioni meteo per Triggiano nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché l’instabilità potrebbe continuare a influenzare il tempo locale. La situazione climatica richiederà un monitoraggio costante, in quanto le previsioni del tempo potrebbero subire variazioni significative.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.6° perc. +19.7° 0.2 mm 4.4 SE max 8.6 Scirocco 76 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +18.5° perc. +18.5° 0.17 mm 10.7 ONO max 16.1 Maestrale 81 % 1013 hPa 7 nubi sparse +20° perc. +19.9° prob. 23 % 7.5 O max 8.6 Ponente 71 % 1014 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 22 % 3.7 NE max 8 Grecale 56 % 1014 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° prob. 30 % 12.4 NE max 10 Grecale 60 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +22.5° perc. +22.5° 0.37 mm 11.1 NE max 11.3 Grecale 65 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +21.6° perc. +21.6° 0.22 mm 6.3 NNE max 7.9 Grecale 68 % 1015 hPa 22 pioggia moderata +20.8° perc. +20.8° 1.12 mm 9 NNO max 13.6 Maestrale 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:51

