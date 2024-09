Meteo Triggiano, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Triggiano indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, che si attenueranno con il passare delle ore. La temperatura si manterrà attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore notturne. Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà notevolmente, portando a cieli sereni e temperature in aumento fino a raggiungere i 23°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, favorendo un clima più stabile e piacevole.

Durante la notte, le condizioni meteo a Triggiano presenteranno pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 33%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,7°C, con un’umidità del 72%. La velocità del vento sarà di circa 8,8 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la pioggia si farà meno intensa, e già dalle prime luci dell’alba, il cielo sereno prenderà il sopravvento.

Nella mattina, il tempo si stabilizzerà ulteriormente. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21°C alle 07:00 e i 23°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. L’umidità scenderà al 59%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h. Questo clima favorevole continuerà fino al pomeriggio, quando le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con nubi sparse e una leggera brezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma senza portare precipitazioni significative. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 20°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 70%, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni meteo per Triggiano nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo un inizio di giornata piovoso, il tempo si stabilizzerà, portando a cieli sereni e temperature gradevoli. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli anche nei giorni successivi, con un clima autunnale che si preannuncia mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.2° perc. +20.3° 0.62 mm 11.8 NNO max 18.5 Maestrale 75 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +19.2° perc. +19.2° 0.28 mm 10.9 N max 16.8 Tramontana 78 % 1015 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.9° prob. 33 % 11.7 NNO max 12 Maestrale 66 % 1016 hPa 10 poche nuvole +22.8° perc. +22.7° prob. 30 % 15.4 N max 13 Tramontana 62 % 1016 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +23° prob. 12 % 10.5 N max 8.1 Tramontana 58 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 11.7 NNE max 10.4 Grecale 62 % 1017 hPa 19 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° prob. 1 % 8.9 NNE max 10.6 Grecale 69 % 1018 hPa 22 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° Assenti 7.3 N max 9.1 Tramontana 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:48

