Meteo Venezia, le previsioni per domani martedì 17 settembre

Martedì 17 Settembre a Venezia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,2°C. La pioggia leggera accompagnerà le prime ore del giorno, con una probabile intensificazione delle precipitazioni. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 26,6 km/h da Nord Est, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, la situazione non migliorerà significativamente, con la persistenza di piogge leggere e un cielo coperto. Le temperature si manterranno tra i 13,4°C e i 15,5°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 22 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che supereranno il 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,5°C. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, potrebbe diminuire leggermente, con raffiche che si attesteranno intorno ai 40 km/h. La probabilità di pioggia scenderà, ma non sarà completamente assente.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature si abbasseranno, attestandosi intorno ai 16,1°C. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che si manterranno sui 28 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono occasionali rovesci.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.4° perc. +14° 0.3 mm 26.6 NE max 35.1 Grecale 78 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +14.4° perc. +14° 0.12 mm 23.4 NE max 33.9 Grecale 79 % 1016 hPa 7 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° prob. 24 % 21.2 NE max 29.9 Grecale 78 % 1018 hPa 10 nubi sparse +18° perc. +17.4° prob. 36 % 28.5 ENE max 40.6 Grecale 59 % 1018 hPa 13 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° prob. 11 % 37.7 ENE max 42.2 Grecale 54 % 1018 hPa 16 cielo coperto +18.5° perc. +18° prob. 13 % 37.2 ENE max 44.6 Grecale 59 % 1018 hPa 19 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° Assenti 31.3 ENE max 44.5 Grecale 61 % 1019 hPa 22 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 26.1 NE max 42.5 Grecale 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:12

