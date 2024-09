Meteo Venezia, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venezia di Mercoledì 25 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina il cielo si schiarirà, portando a temperature gradevoli. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo prevalentemente coperto. La sera si presenterà con condizioni simili, mantenendo temperature fresche e umidità elevata.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, Venezia vivrà un clima umido con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,3 km/h e i 8,6 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Est. La copertura nuvolosa varierà dal 31% al 65%, con un’umidità che raggiungerà il 89%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 20,7°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 5,3 km/h e i 10,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino a 0%. L’umidità si manterrà attorno al 66%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h, e la copertura nuvolosa salirà fino al 94%. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 73%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 17°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, con un’umidità che si attesterà tra il 75% e l’82%. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli nuvolosi. Si raccomanda di tenere in considerazione le condizioni di umidità e vento, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Domani, si prevede un leggero miglioramento, mentre dopodomani potrebbero tornare le piogge.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.11 mm 3.3 ENE max 6.5 Grecale 85 % 1012 hPa 4 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° prob. 28 % 8.1 N max 9.2 Tramontana 89 % 1013 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.8° prob. 4 % 10.2 NNE max 11 Grecale 83 % 1014 hPa 10 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° prob. 20 % 3.2 SSE max 2.6 Scirocco 68 % 1014 hPa 13 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° prob. 19 % 8.2 S max 9.5 Ostro 64 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° prob. 22 % 9.1 SE max 10.5 Scirocco 70 % 1013 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° prob. 23 % 9 SE max 9.7 Scirocco 75 % 1013 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° prob. 10 % 7.3 NNE max 9.3 Grecale 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.