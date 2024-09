Meteo Venezia, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venezia di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di pioggia leggera nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 24°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 29,6 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che si attesteranno intorno all’80%.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che raggiungerà il 90%. Il vento soffierà da sud a una velocità di circa 9,3 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 5%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registreranno anche nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,5°C entro le 10:00. La velocità del vento aumenterà, con valori che toccheranno i 11,4 km/h. La probabilità di pioggia leggera si concretizzerà intorno alle 12:00, con una pioviggine che porterà a una leggera intensità di 0,1 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Il vento si presenterà più debole, con velocità che scenderanno a 1,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà assente, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 71%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, ma con intensità ridotta, attorno ai 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge leggere, specialmente nella mattinata di Venerdì. La situazione meteorologica rimarrà sotto osservazione, poiché eventuali variazioni potrebbero influenzare le condizioni climatiche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° prob. 21 % 12.2 S max 28.9 Ostro 79 % 1006 hPa 4 nubi sparse +19.9° perc. +20° prob. 29 % 9.3 SSO max 20.5 Libeccio 81 % 1006 hPa 7 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° prob. 41 % 2.1 ONO max 10.1 Maestrale 87 % 1007 hPa 10 cielo coperto +22.5° perc. +22.8° prob. 38 % 11.4 OSO max 19.3 Libeccio 75 % 1008 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° prob. 48 % 10.6 OSO max 19.5 Libeccio 65 % 1007 hPa 16 cielo coperto +23° perc. +23.3° prob. 48 % 3.6 ENE max 10.5 Grecale 74 % 1006 hPa 19 cielo coperto +21.5° perc. +21.8° prob. 28 % 7.7 SSO max 17.1 Libeccio 77 % 1007 hPa 22 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° prob. 18 % 4.4 OSO max 15.7 Libeccio 82 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.