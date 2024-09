Meteo Ventimiglia, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ventimiglia indicano cieli sereni e nubi sparse nei prossimi giorni. Le temperature si manterranno gradevoli, con brezze leggere che varieranno da Nord a Sud. L’umidità sarà moderata, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Resta aggiornato tramite fonti ufficiali per eventuali cambiamenti nella situazione meteorologica.

Lunedì 9 Settembre

Notte

Durante la notte a Ventimiglia, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,6°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità intorno ai 6km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1003hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno leggermente fino a raggiungere i 23,3°C con una brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con intensità di 16,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1004hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di 24°C con una brezza vivace proveniente da Sud Ovest con raffiche fino a 20,8km/h. L’umidità si attesterà al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1004hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,6°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 5,9km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1007hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte

Durante la notte a Ventimiglia, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 23,4°C con una brezza leggera proveniente da Nord con velocità intorno ai 5,7km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1007hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 24,1°C con una brezza leggera proveniente da Sud con intensità di 3,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature massime saranno di 24,1°C con una brezza leggera proveniente da Sud con raffiche fino a 5,3km/h. L’umidità si attesterà al 59% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Sera

In serata il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,9°C con una brezza proveniente da Ovest con velocità intorno ai 13,8km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1010hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte

Durante la notte a Ventimiglia, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 23,4°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 4,3km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno leggermente fino a raggiungere i 23,8°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est con intensità di 5,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature massime saranno di 24,1°C con una brezza proveniente da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 11,7km/h. L’umidità si attesterà al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Sera

In serata il cielo sarà coperto da nuvole sparse con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,4°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 6,6km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1007hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte

Durante la notte a Ventimiglia, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,5°C con una brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità intorno ai 13,3km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1003hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22,4°C con una brezza proveniente da Ovest con intensità di 12,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1002hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di 22,2°C con una brezza proveniente da Ovest con raffiche fino a 13,4km/h. L’umidità si attesterà al 56% e la pressione atmosferica sarà di 1001hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,7°C con una brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità intorno ai 10,2km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1006hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Ventimiglia saranno caratterizzati da condizioni stabili con cieli sereni e nubi sparse, temperature gradevoli e brezze leggere. Consulta sempre fonti ufficiali per gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione meteorologica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.