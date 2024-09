Meteo Verbania, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non assente. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore del giorno.

Nel dettaglio, durante la mattina, il meteo prevede piogge leggere che continueranno a cadere, con temperature che varieranno tra i 15,8°C e i 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità sarà elevata, raggiungendo valori intorno al 90%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,4 km/h e i 2,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Proseguendo nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge che passeranno da leggere a moderate e, in alcuni momenti, anche a forti. Le temperature si manterranno fresche, con valori che scenderanno fino a 15,1°C. La pioggia sarà accompagnata da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 8,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, superando il 98%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa.

Verso la sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, continuando a presentare piogge moderate. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione rispetto al pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà totale e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Anche la velocità del vento si manterrà su valori moderati, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Verbania nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con un miglioramento temporaneo, ma non si escludono nuove perturbazioni. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 17 % 4.9 N max 4.7 Tramontana 86 % 1016 hPa 3 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° Assenti 4.3 NNO max 4.4 Maestrale 88 % 1015 hPa 6 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 8 % 3.2 NNO max 3.4 Maestrale 89 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.17 mm 1.4 NNO max 2.4 Maestrale 91 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +16.6° perc. +16.7° 0.31 mm 2.3 SSE max 3.9 Scirocco 94 % 1013 hPa 15 forte pioggia +15.5° perc. +15.6° 4.05 mm 1.4 O max 3.1 Ponente 98 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 1.02 mm 6.7 NNO max 10.9 Maestrale 97 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.16 mm 6.7 NNO max 8.1 Maestrale 94 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:15

