Meteo Verbania, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

Le condizioni meteo a Verbania per Venerdì 13 Settembre si preannunciano stabili e prevalentemente soleggiate durante la giornata, con un graduale cambiamento verso la sera. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 8°C durante la notte a un massimo di 20°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà inizialmente ridotta, ma aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo più coperto in serata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 34,6 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 8°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 6°C. La velocità del vento sarà di circa 11,3 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno all’8%. L’umidità si manterrà intorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 12,5°C alle 07:00 e i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita si avvicinerà ai 18,9°C. I venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità che varierà tra 10,8 km/h e 13,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, con un’umidità che scenderà fino al 24%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un picco di 20,2°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera nuvolosità che inizierà a comparire verso le 16:00. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 34,6 km/h. L’umidità si manterrà tra il 24% e il 30%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1011 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 10°C entro le 20:00, con una temperatura percepita di circa 8°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%.

In conclusione, le previsioni meteo per Verbania nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo con un clima prevalentemente soleggiato, ma con un aumento della nuvolosità previsto per la sera. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, mentre il fine settimana potrebbe portare ulteriori variazioni climatiche. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.1° perc. +6.1° prob. 12 % 11.8 NNO max 17.4 Maestrale 69 % 1010 hPa 5 cielo sereno +7.8° perc. +5.6° prob. 12 % 12.4 NNO max 18.5 Maestrale 68 % 1010 hPa 8 cielo sereno +15.5° perc. +14.2° prob. 12 % 10.8 N max 21 Tramontana 42 % 1009 hPa 11 cielo sereno +19.7° perc. +18.4° prob. 12 % 12.6 N max 31.5 Tramontana 25 % 1010 hPa 14 cielo sereno +19.9° perc. +18.7° prob. 6 % 14.4 N max 34.6 Tramontana 26 % 1011 hPa 17 poche nuvole +14.4° perc. +13.2° prob. 9 % 11.6 NNO max 21.4 Maestrale 51 % 1014 hPa 20 cielo coperto +10° perc. +8° prob. 15 % 13.9 NNO max 22.8 Maestrale 64 % 1018 hPa 23 cielo coperto +10.3° perc. +9° prob. 15 % 14.4 NNO max 23.4 Maestrale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:35

