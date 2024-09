Meteo Vercelli, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Vercelli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% entro la mattinata. Le temperature si attesteranno tra i 12°C e i 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di +12°C, che scenderà leggermente fino a +11,6°C nelle ore successive. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 4% al 9%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10 km/h, proveniente da Nord-Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura di circa +14°C alle 08:00 e raggiungendo un picco di +19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% per gran parte della mattinata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà attorno al 46%, creando una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. Il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura che scenderà al 80% verso le 16:00. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità comprese tra i 3 e i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 95% entro le 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vercelli indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una prevalenza di cielo nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci saranno occasionali schiarite, ma il cielo rimarrà spesso coperto. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di sole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12° perc. +10.9° Assenti 11.1 NNE max 20.2 Grecale 61 % 1015 hPa 3 nubi sparse +11.1° perc. +9.8° Assenti 8.8 NNE max 11.1 Grecale 58 % 1014 hPa 6 nubi sparse +11.1° perc. +9.8° Assenti 5.8 N max 6.3 Tramontana 60 % 1015 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +14.9° Assenti 5.7 NNE max 6.9 Grecale 49 % 1015 hPa 12 cielo coperto +19.6° perc. +18.9° Assenti 3.8 NE max 6.3 Grecale 46 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +19.5° Assenti 3.5 ONO max 3.9 Maestrale 43 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +14.5° Assenti 4.5 O max 4.7 Ponente 58 % 1012 hPa 21 cielo coperto +13.8° perc. +12.9° Assenti 5 NNO max 5.6 Maestrale 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.