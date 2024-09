Meteo Vercelli, le previsioni per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Vercelli si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 68-82%. Le temperature si manterranno intorno ai +18-19°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 5-7km/h.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 10%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +24-26°C. Il vento sarà debole, proveniente da Est – Nord Est a una velocità di circa 5-6km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno nuovamente la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 29-78%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29-30°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est a una velocità di circa 5-6km/h.

In serata, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo di piogge leggere e moderate. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’86-89%, con temperature che si manterranno intorno ai +18-20°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 8-16km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a Vercelli indicano una giornata instabile, con alternanza di schiarite, nubi e precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione all’evolversi delle condizioni atmosferiche e di essere preparati a improvvisi cambiamenti nel corso della giornata. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno al bel tempo e alle temperature più miti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.9° perc. +19.1° 0.22 mm 7.6 NNO max 8.7 Maestrale 85 % 1015 hPa 4 nubi sparse +17.7° perc. +17.9° prob. 35 % 6.5 N max 8.2 Tramontana 90 % 1015 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +21° prob. 4 % 5.2 N max 7.4 Tramontana 81 % 1015 hPa 10 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 20 % 5.4 E max 5.3 Levante 57 % 1014 hPa 13 nubi sparse +29.7° perc. +29.7° prob. 37 % 5.7 SE max 6.3 Scirocco 43 % 1012 hPa 16 nubi sparse +29° perc. +28.9° prob. 41 % 2.9 ENE max 4.1 Grecale 43 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.61 mm 12.9 NO max 23.3 Maestrale 84 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.97 mm 8.8 N max 14.3 Tramontana 93 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:53

