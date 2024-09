Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Vibo Valentia si preannuncia un giorno caratterizzato da un alternarsi di condizioni meteo, con un inizio piovoso e un successivo miglioramento. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino, mentre nel corso della giornata si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con temperature che varieranno da un minimo di 17,3°C a un massimo di 22,1°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 17,5 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo a Vibo Valentia saranno caratterizzate da un cielo coperto e piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%, e l’umidità si manterrà attorno all’85%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 20,7°C entro le ore 08:00. La copertura nuvolosa diminuirà, portandosi al 25% e l’umidità scenderà al 71%. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, con temperature che toccheranno un massimo di 22,1°C intorno alle ore 11:00. Le nubi sparse saranno predominanti, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 38%. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 64%, mentre la velocità del vento sarà di circa 14 km/h, rendendo la giornata complessivamente gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature in calo che scenderanno fino a 17,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’84%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia indicano un Martedì 24 Settembre variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in una giornata più serena. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un clima più favorevole nei giorni a seguire.

