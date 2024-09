Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,1°C e i 21,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 78%, con una leggera probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 24%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con intensità di 1,9 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno dalle 06:00 in poi, con temperature che saliranno fino a 21,7°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa diminuirà, raggiungendo il 49% alle 11:00. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che varieranno tra 1 km/h e 12,6 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che si presenterà coperto fino alle 14:00, per poi tornare a nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con un picco massimo di 21,6°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 47% nel pomeriggio, ma non si prevedono eventi significativi.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con un cielo che si presenterà sereno dalle 21:00 in poi. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16,8°C a mezzanotte. L’umidità rimarrà costante attorno al 74%, mentre il vento si farà più leggero, con velocità di circa 2,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vibo Valentia indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione a possibili variazioni nel pomeriggio, quando la nuvolosità potrebbe aumentare. Domani, si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore abbassamento delle temperature, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per le ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.7° perc. +16.4° prob. 24 % 1.9 SE max 3.5 Scirocco 74 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.2° perc. +15.9° Assenti 3.1 ESE max 4.1 Scirocco 78 % 1013 hPa 6 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° prob. 7 % 2 SE max 3.2 Scirocco 73 % 1014 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.6° prob. 17 % 6.3 NO max 5.8 Maestrale 58 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° prob. 26 % 12.6 NO max 13 Maestrale 56 % 1014 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° prob. 30 % 8.8 NNO max 10.2 Maestrale 60 % 1014 hPa 18 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° prob. 23 % 3.1 N max 4.6 Tramontana 73 % 1015 hPa 21 cielo sereno +17.1° perc. +16.8° prob. 2 % 2.3 ENE max 3.7 Grecale 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:54

