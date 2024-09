Meteo Vicenza, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Vicenza si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si evolverà verso un pomeriggio più sereno. Le previsioni meteo indicano un calo delle precipitazioni nel corso della giornata, con un incremento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella notte, Vicenza sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C. La pioggia leggera accompagnerà le prime ore della giornata, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà intorno al 21%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 27,4 km/h da Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge che si intensificheranno. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 12,9°C alle 07:00. La pioggia leggera persisterà fino a metà mattinata, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 94%. A partire dalle 10:00, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 18,1°C entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il meteo di Vicenza mostrerà un netto miglioramento. Le nubi sparse domineranno il cielo, con temperature che raggiungeranno i 19,1°C alle 13:00. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, scendendo fino al 34%. I venti si manterranno moderati, con una velocità di circa 12 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 14,5°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo i 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più soleggiate, mentre le piogge di martedì si allontaneranno, lasciando spazio a un clima più piacevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.8° perc. +13.3° 0.14 mm 12.3 NE max 26 Grecale 79 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +12.4° perc. +12.2° 0.99 mm 9.2 NE max 20.7 Grecale 95 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +12.9° perc. +12.7° 0.64 mm 9.4 N max 20.2 Tramontana 94 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +17.4° perc. +16.8° 0.18 mm 10 ENE max 16.8 Grecale 64 % 1018 hPa 13 nubi sparse +19.1° perc. +18.5° prob. 36 % 10.2 ENE max 16.2 Grecale 54 % 1018 hPa 16 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° prob. 34 % 9.6 ENE max 19.2 Grecale 63 % 1018 hPa 19 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 9.1 NNE max 20.1 Grecale 72 % 1020 hPa 22 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° Assenti 9.8 NNE max 23.6 Grecale 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:15

