Meteo Vicenza, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Nella giornata di Sabato 14 Settembre, Vicenza si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 100% per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 18,8°C, con una percezione termica leggermente inferiore. I venti saranno generalmente deboli, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 7,7 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e occidentali. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta ma grigia.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare completamente coperta. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 10,7°C, e l’umidità si manterrà attorno al 56%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6,5 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 15,3°C entro le 08:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 53%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 3,1 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 18,8°C intorno alle 14:00, mantenendosi sopra i 16°C fino alle 17:00. Il cielo rimarrà coperto per tutta la durata del pomeriggio, con un’umidità che si attesterà attorno al 42%. Anche in questo frangente, i venti saranno deboli, con intensità che non supereranno i 4,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12°C entro le 21:00. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 70%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Vicenza indicano una giornata caratterizzata da un clima grigio e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, il cielo potrebbe rimanere parzialmente nuvoloso, mantenendo un clima autunnale.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.3° perc. +11° Assenti 6.4 ONO max 9 Maestrale 55 % 1012 hPa 4 cielo coperto +12.4° perc. +11.2° Assenti 7.7 NO max 13.4 Maestrale 55 % 1011 hPa 7 cielo coperto +13.9° perc. +12.9° Assenti 3.1 ONO max 6.9 Maestrale 57 % 1012 hPa 10 cielo coperto +16.6° perc. +15.6° Assenti 2.1 NNO max 8.2 Maestrale 51 % 1013 hPa 13 cielo coperto +18.5° perc. +17.5° Assenti 3.5 N max 7.7 Tramontana 42 % 1013 hPa 16 cielo coperto +17° perc. +16.4° Assenti 4.6 SE max 6.5 Scirocco 60 % 1014 hPa 19 nubi sparse +14.1° perc. +13.3° Assenti 3.8 NNE max 4.5 Grecale 67 % 1016 hPa 22 cielo coperto +12.4° perc. +11.4° Assenti 5.9 NNO max 7.2 Maestrale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:21

