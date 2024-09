Meteo Vicenza, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venerdì 27 Settembre a Vicenza si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente umido e nuvoloso, con piogge intermittenti che accompagneranno la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,6°C e i 23,9°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta percentuale di umidità che si attesterà intorno all’86% durante la notte e scenderà leggermente nel corso della giornata. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra i 1,4 km/h e i 10,8 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e sud-occidentali.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Vicenza sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 99%. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,26 mm entro le prime ore del mattino. La situazione non cambierà significativamente fino all’alba, quando le temperature rimarranno stabili e le piogge si manterranno leggere.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno grandi variazioni. Le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità minore, e si registreranno temperature comprese tra i 17°C e i 23,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che toccheranno il 100%. A partire dalle 10:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse, ma le probabilità di pioggia rimarranno comunque presenti.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con un cielo coperto che caratterizzerà la maggior parte delle ore. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,9°C intorno alle 14:00, per poi scendere gradualmente. Anche in questo frangente, la probabilità di pioggia sarà bassa, ma non del tutto assente. L’umidità si manterrà attorno al 64%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Le condizioni di calma dei venti continueranno, con velocità che non supereranno i 4,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera umida e le nuvole persistenti daranno un aspetto grigio alla serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che saliranno e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.21 mm 7.9 NNE max 14.3 Grecale 87 % 1005 hPa 4 pioggia moderata +16.6° perc. +16.9° 2.26 mm 4.3 N max 9.9 Tramontana 96 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +17° perc. +17.3° 0.69 mm 3.8 N max 7.1 Tramontana 97 % 1007 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +21.4° prob. 59 % 4.2 SSO max 9.3 Libeccio 80 % 1008 hPa 13 cielo coperto +23.7° perc. +23.8° prob. 32 % 9 SO max 14.7 Libeccio 64 % 1007 hPa 16 cielo coperto +22.7° perc. +22.8° prob. 25 % 1.4 N max 1.9 Tramontana 71 % 1006 hPa 19 cielo coperto +19.9° perc. +20° prob. 16 % 2.6 NNO max 3 Maestrale 79 % 1007 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° prob. 6 % 2.4 NNO max 2.8 Maestrale 76 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.