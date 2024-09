Meteo Vico Equense, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, ma con un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera, portando a un aumento dell’umidità e a un abbassamento della pressione atmosferica.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 5%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 8,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo un clima piacevole per le ore notturne.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 24,7°C intorno alle 09:00. Tuttavia, già a partire dalle 10:00, si registrerà un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera, che porterà a una temperatura massima di 24,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 6%, e il vento si intensificherà, raggiungendo i 18,3 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che si intensificherà. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 23,2°C alle 17:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 70%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 12,8 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,53 mm.

La sera porterà un ulteriore peggioramento, con pioggia moderata che si manifesterà in modo consistente. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 22,3°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e il vento si farà più forte, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno arrivare a 3,32 mm entro la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Vico Equense indicano un inizio di giornata sereno, ma con un rapido cambiamento verso condizioni di maltempo nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni, suggerendo di prepararsi a un clima più instabile. Si consiglia di monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.3° perc. +23.4° Assenti 8.7 O max 10.4 Ponente 67 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.9° perc. +23° prob. 13 % 8.4 O max 10.6 Ponente 68 % 1010 hPa 6 cielo sereno +23.3° perc. +23.4° prob. 19 % 10.2 OSO max 13.9 Libeccio 66 % 1011 hPa 9 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° prob. 48 % 17.2 OSO max 20.6 Libeccio 62 % 1011 hPa 12 cielo sereno +25° perc. +25° prob. 39 % 17.6 OSO max 20.9 Libeccio 57 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +23.6° perc. +23.7° 0.53 mm 17.5 O max 20.9 Ponente 66 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +23° perc. +23.1° 0.17 mm 10.6 O max 14.1 Ponente 66 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +22.3° perc. +22.5° 1.6 mm 22.1 SSO max 30.5 Libeccio 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.