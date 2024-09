Meteo Vico Equense, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto instabile, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature attorno ai 19,2°C e una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con piccole quantità di pioggia previste nelle prime ore del giorno. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un pomeriggio prevalentemente soleggiato.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 19,2°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 39% al 60%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 13,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni rimarranno scarse.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle piogge, che si presenteranno come pioggia leggera. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare l’88%, mentre la probabilità di pioggia si manterrà alta fino a metà mattina. Tuttavia, già a partire dalle ore 13:00, il cielo si schiarirà, dando spazio a un cielo sereno che caratterizzerà il pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,7°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 58%. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con un vento leggero che non supererà i 12 km/h. La serata si presenterà con poche nuvole, mantenendo temperature gradevoli intorno ai 21°C.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza significative precipitazioni. Le temperature scenderanno lentamente, mantenendosi sopra i 20°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense indicano un Mercoledì 18 Settembre che inizierà con piogge leggere, ma che si trasformerà in una giornata prevalentemente soleggiata nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare un clima variabile, con possibilità di ulteriori piogge, ma anche momenti di bel tempo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare delle schiarite previste, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° prob. 53 % 11.4 E max 13.1 Levante 72 % 1013 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° prob. 25 % 11.5 E max 12.4 Levante 73 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +19.6° perc. +19.5° 0.19 mm 9.3 ESE max 10.7 Scirocco 71 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21.6° perc. +21.4° 0.26 mm 10.4 SE max 11.7 Scirocco 63 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +22.7° perc. +22.5° 0.1 mm 12 S max 11.8 Ostro 58 % 1014 hPa 15 cielo sereno +22.7° perc. +22.5° prob. 12 % 11.6 S max 12 Ostro 58 % 1014 hPa 18 poche nuvole +21.6° perc. +21.5° prob. 21 % 6.6 SSO max 7.1 Libeccio 64 % 1015 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° prob. 34 % 4.4 S max 5.4 Ostro 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.