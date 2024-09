Meteo Vigevano, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vigevano di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 91%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 13,8 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno lievi variazioni. Si prevede che il cielo si schiarisca parzialmente, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 19,9°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 16,7 km/h, mentre l’umidità si ridurrà progressivamente, mantenendosi comunque sopra il 35%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con una temperatura massima che raggiungerà i 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. Il vento si attenuerà, con intensità che scenderà a 9,1 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi intorno al 39%.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, e le temperature scenderanno fino a 13,4°C. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità continuerà a mantenersi su valori elevati, attorno al 53%. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, con il cielo che rimarrà nuvoloso fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, con la possibilità di cieli coperti anche nei giorni successivi. La situazione meteo non sembra mostrare segni di miglioramento immediato, quindi è opportuno rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.1° perc. +10.7° Assenti 13.8 NO max 34.6 Maestrale 50 % 1015 hPa 3 cielo coperto +10.9° perc. +9.4° Assenti 12 ONO max 26.5 Maestrale 52 % 1015 hPa 6 cielo coperto +10.3° perc. +8.9° Assenti 13.3 O max 30.7 Ponente 59 % 1015 hPa 9 nubi sparse +16.6° perc. +15.5° Assenti 14.5 ONO max 26.1 Maestrale 45 % 1014 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +18.8° Assenti 14.2 NNO max 23.6 Maestrale 38 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.7° perc. +19.8° Assenti 9.1 N max 16.7 Tramontana 39 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +14.7° Assenti 9 NNO max 13 Maestrale 46 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13.4° perc. +12.2° Assenti 11.5 N max 19.4 Tramontana 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:32

